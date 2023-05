1 Neu in Köngen, von links: Torwarttrainer Jörg Waldenmayer, Trainer Dominic Fischer, Co Trainer Kai Schreiweis, Florian Touet, Max Staiger und Mika Fahrion. Foto: : oh

Der Handball-Verbandsligist stellt sein neues Trainerteam vor und verpflichtet neue Spieler.















Das Handballteam des TSV Köngen steckt mitten in der Kaderplanung für die kommende Verbandsliga-Saison. Im Fokus stand zunächst die Trainernachfolge von Sascha Mitranic, die bereits Anfang des Jahres geklärt wurde: Künftig wird Dominic Fischer, der von der TG Nürtingen nach Köngen wechselt, die Mannschaft trainieren. Jörg Waldenmayer als Torwarttrainer und Kai Schreiweis als Co-Trainer ergänzen den Trainerstab. „Kai war bereits in der Zeit in Nürtingen meine rechte Hand. Zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer, und er hat auch eine neue Herausforderung gesucht“, erklärt Neu-Trainer Fischer laut einer Pressemitteilung des Vereins.

Aus beruflichen Gründen müssen sich die Köngener ebenfalls von drei Leistungsträgern verabschieden. Mit Niklas Schmid verlässt der Spielmacher und einer der wichtigsten Torschützen das Team. Am Kreis und in der Abwehr wird man außerdem auf Moritz Oberkersch verzichten müssen und mit Linkshänder Moritz Völter geht ein sicherer Schütze auf der rechten Außenposition.

Dem stehen bislang drei Neuzugängen gegenüber, die dies kompensieren sollen: Florian Touet kommt von der HSG Osfildern und wurde in der vergangenen Saison Torschützenkönig in der Bezirksklasse. Max Staiger hatte bereits in den letzten drei Saisonspielen seinen Einstand gegeben und Trainer sowie Team mit seiner Athletik überzeugt. Der dritte im Bunde ist Mika Fahrion, der vom TV Reichenbach kommt und als Linkshänder im rechten Rückraum die Mannschaft verstärken soll. „Wir wollen weiterhin den Weg mit jungen Spielern verfolgen und ihnen die Chance zur Weiterentwicklung bieten“, sagt der sportliche Leiter Anton Thomaser.