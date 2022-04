1 Ringen und Handball liegen manchmal nahe beieinander: Timo Beitler (mit Ball) und Kirchheims Martin Rudolph zeigen es. Foto: /Jörn Kehle

Die Verbandsliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn verschaffen sich mit dem deutlichen 26:18-Erfolg über das Top-Team VfL Kirchheim Luft im Abstiegskampf.















Mit dem letztlich überraschend souveränen 26:18 (13:11)-Sieg gegen den Tabellendritten VfL Kirchheim orientieren sich die Verbandsliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn in der Tabelle wieder etwas deutlicher in Richtung sicheres Mittelfeld. „Es war fünf vor zwölf“, freute sich der sichtlich erleichterte SG-Coach Armin Dobler. Die Mannschaft steht als Siebter genau in der Mitte des Tableaus.