Handball – Verbandsliga: Die SG Hegensberg/Liebersbronn ist nicht aufzuhalten

1 Die Denkendorfer geben alles und sich nicht auf, aber die Berghandballer um Alexander Stammhammer sind nicht nur in dieser Situation nicht zu stoppen. Foto: /Robin Rudel

Das 33:20 der Berghandballer im Derby beim TSV Denkendorf ist eine Demonstration der Stärke und ein weiterer Schritt zu Platz zwei in der Endtabelle.











Link kopiert

Die neutralen Handball-Zuschauer, von denen freilich sehr wenige in der Halle waren, hätten es sich wohl ein bisschen spannender gewünscht. Es spielte der Vierte der Verbandsliga gegen den Zweiten. Es war ein Derby. Aber es war so was von eine klare Angelegenheit: Die SG Hegensberg/Liebersbronn hat am Sonntagabend mit 33:20 (18:9) beim TSV Denkendorf gewonnen. Es war eine Demonstration der Stärke und des Selbstvertrauens der Berghandballer.