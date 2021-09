1 Das Derby zwischen Ostfildern (links Sebastian Pollich) und Hegensberg/Liebersbronn (rechts Fabian Sokele) war in der vergangene Runde eines er wenigen Spiele. Foto: /Herbert Rudel

An Derbys wird es den Männermannschaften in der Handball-Verbandsliga nicht mangeln. Sechs der 13 Teams, die in der Staffel II antreten, kommen aus dem Esslinger Raum. Schon zum Auftakt steht an diesem Samstag ein Nachbarschaftstreffen an. Um 20.15 Uhr trifft der TSV Denkendorf auf den TSV Köngen.

Kreis Esslingen - Verbandsliga, zweiter Versuch, heißt es vom Wochenende an. Nachdem es in der vergangenen Saison kaum Spiele gab, wollen die Teams in der damals wiederbelebten Spielklasse durchstarten. Fünf der sechs Mannschaften aus der Region beginnen die neue Runde mit einem gewissen Sicherheitsdenken, bei der HSG Ostfildern formulieren sie klar das Ziel „Aufstieg“.