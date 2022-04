Die HSG Ostfildern tritt am Dienstagabend beim TV Reichenbach an.















Link kopiert

Noch drei Siege, so haben es die Handballer der HSG Ostfildern ausgerechnet, und sie können auf jeden Fall den ersehnten Aufstieg in die Württembergliga feiern. Vier Saisonspiele stehen noch an, und obwohl es vor dem Finale drei Auswärtspartien sind, wollen sie sich die Sause möglichst nicht bis zum Heimspiel zum Abschluss am 6. Mai gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn aufheben. Also sollten an diesem Dienstag (20.30 Uhr) im Derby beim TV Reichenbach zwei Punkte her.