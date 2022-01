1 Moritz Grimm steigt entschlossen hoch. Am Ende aber verlieren die Köngener. Foto: /Herbert Rudel

TSV Denkendorf gewinnt zum Jahresauftakt der Handball-Verbandsliga mit 29:28 beim TSV Köngen. HSG Ostfildern verliert Spitzenspiel.















Esslingen - Es war gleich ein Wochenende in der Handball-Verbandsliga, in dem viel drin war. Nachdem die SG Hegensberg/Liebersbronn das Jahr am Donnerstag bereits mit einer unerwarteten 28:29-Niederlage in Vöhringen begonnen hatte, unterlag Spitzenreiter HSG Ostfildern im Spitzenspiel der MTG Wangen mit 28:30. Im Derby hatte der TSV Denkendorf beim 29:28 in Köngen das Glück auf seiner Seite.