Das wird in den verbliebenen Spielen – je nach Mannschaft eins oder zwei – noch spannend: Der TSV Köngen und der TSV Denkendorf – im Derby beim TV Reichenbach – haben im Kampf um den Klassenverbleib wichtige Siege geholt – müssen aber ebenso noch zittern, wie die SG Hegensberg/Liebersbronn nach der Niederlage in Donzdorf. Denkendorf, Köngen und Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf haben jeweils 22:24 Punkte, Hegensberg/Liebersbronn bei einem Spiel weniger 22:22. Am Ende kommt es auch darauf an, wie viele Absteiger es gibt. Die Köngener Frauen können derweil den ersten Punktverlust der Saison verschmerzen.