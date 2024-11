Handball-Verbandsliga: Denkendorf verschärft die Esslinger Krise

1 Nick Riehs im Anflug. Foto: /Herbert Rudel

Die TSV-Handballer gewinnen das Verbandsliga-Derby gegen das Team Esslingen verdient mit 32:26.











Im Anschluss an die Verbandsliga-Partie zwischen den Handballern des TSV Denkendorf und des Team Esslingen hatte Ralf Wagner im Gegensatz zu anderen Beteiligten des Clubs fast keine Stimme mehr. Man hätte meinen können, Coach Wagner und die Denkendorfer hätten eine ganz enge Derby-Kiste hinter sich, bei der die Entscheidung spät fiel. Aber so eng war der 32:26 (17:12)-Erfolg des TSV letztendlich nicht. Einige hatten sogar schon in der Sprecherkabine während der 40. Minute über das Hallenmikrofon die Fan-Gesänge der Denkendorfer Fußballer fröhlich mitgesungen, die aufgrund des Totensonntags bereits am Samstagnachmittag spielten und anschließend ihre Kollegen aus der anderen Abteilung lautstark anfeuerten.