Handball – Verbandsliga: Denkendorf holt den nächsten Deizisauer

Der Handball-Verbandsligist schließt die Kaderplanung für die kommende Saison ab. Philipp Bader verletzt sich erneut schwer.











Handball-Verbandsligist TSV Denkendorf arbeitet am Team der kommenden Saison. Dazu gibt es weitere Personalien: Ex-Spieler Fabian Tonn wird Assistent des neuen Cheftrainers Moritz Müller, der dem nach zehn Jahren in Denkendorf zum TSV Zizishausen wechselnden Ralf Wagner folgt. In Patrick Weber komplettiert ein weiterer früherer Denkendorfer Spieler als Athletik- und Torwarttrainer das Team auf der Bank. Katja Uhl kümmert sich weiterhin um alles Organisatorische