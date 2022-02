Das Team Esslingen unterliegt am Freitagabend in Denkendorf mit 27:28















Link kopiert

Denkendorf - Das nennt man wohl einen Handball-Krimi: Routinier Lukas Taxis erzielte sieben Sekunden vor der Schlusssirene den Treffer zum 28:27 (16:12)-Sieg für den TSV Denkendorf im Derby der Handball-Verbandsliga gegen das Team Esslingen. Auf der anderen Seite hatte David Frohna zwar anschließend noch die Chance zum Ausgleich, doch sein Aufsetzer klatschte an die Latte. So gewann der – zumindest nach der Tabelle – Außenseiter am Freitagabend das emotional geführte Nachbarschaftsduell.