Handball – Verbandsliga: Cleverer TV Reichenbach zieht TSV Deizisau den Zahn
1
Die Reichenbacher Abwehr steht kompakt – kein Durchkommen für Deizisaus Jaric Baumann (am Ball). Foto: Jörn Kehle

Die Handballer des TV Reichenbach entscheiden das Derby in der Verbandsliga mit 35:33 gegen einen personell gebeutelten Zweiten TSV Deizisau für sich.

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach sorgten mit einem 35:33 (17:16)-Erfolg im Derby beim TSV Deizisau für eine kleine Überraschung und verpassten dem Tabellenzweiten einen ziemlichen Dämpfer. Entsprechend angefressen war Deizisaus Trainer Sven Strübin nach der Partie: „In Summe hat es einfach nicht gereicht – wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, zu viele freie Chancen vergeben und waren mit dem Kopf nicht da. Insofern hat Reichenbach verdient gewonnen.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.