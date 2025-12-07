Handball – Verbandsliga: Cleverer TV Reichenbach zieht TSV Deizisau den Zahn

1 Die Reichenbacher Abwehr steht kompakt – kein Durchkommen für Deizisaus Jaric Baumann (am Ball). Foto: Jörn Kehle

Die Handballer des TV Reichenbach entscheiden das Derby in der Verbandsliga mit 35:33 gegen einen personell gebeutelten Zweiten TSV Deizisau für sich.











Link kopiert

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach sorgten mit einem 35:33 (17:16)-Erfolg im Derby beim TSV Deizisau für eine kleine Überraschung und verpassten dem Tabellenzweiten einen ziemlichen Dämpfer. Entsprechend angefressen war Deizisaus Trainer Sven Strübin nach der Partie: „In Summe hat es einfach nicht gereicht – wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, zu viele freie Chancen vergeben und waren mit dem Kopf nicht da. Insofern hat Reichenbach verdient gewonnen.“