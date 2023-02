1 Christian Straub bleibt. Foto: /Herbert Rudel

Christian Straub trainiert den Verbandsligisten auch in der kommenden Saison.















„Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein braucht man schon“, sagt Christian Straub. „Ich traue mir das zu und habe total Lust drauf.“ Was der 33-Jährige meint: Er ist davon überzeugt, die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen auch in der kommenden Saison voranzubringen. Wahrscheinlich hat er sich selbst darüber mehr Gedanken gemacht, als es die Verantwortlichen und die Spieler getan haben. „Ich habe nie so hoch gespielt, wie ich jetzt trainiere“, erklärt er. Also ist Straub so etwas wie der Ralf Rangnick des Esslinger Handballs – wenn auch nicht ganz auf dem Niveau des momentanen Trainers der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, der unter anderem auch schon den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 in der Bundesliga betreut hat, obwohl er selbst nie hoch gekickt hat.