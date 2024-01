Handball-Verbandsliga: Brüder im Tor – eine besondere Beziehung

1 Als Torhüter muss man sich auch gegenseitig vertrauen, nicht nur beim Warmmachen. Dominik (links) und Nikolai Wolf tun das. Foto: /Herbert Rudel

Die Brüder Dominik und Nikolai Wolf stehen beim Handball-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn im Tor. Bald trennen sich die sportlichen Wege wieder.











Link kopiert

Das Verhältnis zwischen Torhütern ist im Handball ein ganz besonderes. Man pusht sich gegenseitig, feiert die Paraden des anderen und ist doch in einem Konkurrenzverhältnis, was Spielzeit betrifft. Beim Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn setzen zwei der drei Keeper dem die Krone auf: Denn in Dominik und Nikolai Wolf sind zwei der Männer zwischen den Pfosten Brüder. Geschwister im selben Sport gibt es oft – ein Torhüter-Paar aber, und das auch noch im selben Club, ist selten – und eine spezielle Kombination. Denn: Auch das Verhältnis zwischen Brüdern ist ein ganz besonderes.