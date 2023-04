1 Pusht sich und die Mannschaft: Dominik Wolf. Foto: /Herbert Rudel

Tim Boss und Dominik Wolf sind beim Team Esslingen und bei der SG Hegensberg/Liebersbronn der Rückhalt ihres Teams. Im Derby spielt nur einer von ihnen.















Diese Aktion werden weder Tim Boss noch Dominik Wolf so schnell vergessen. 26. November 2022, Sporthalle an der Römerstraße: Torhüter Boss vom Team Esslingen wirft aus seinem eigenen Kreis quer über das Spielfeld, Thorben Merk steigt aus vollem Lauf hoch und setzt den Ball vorbei an Keeper Wolf von der SG Hegensberg/Liebersbronn ins Tor. Das Spiel ist aus, das Verbandsliga-Derby endet 27:27.