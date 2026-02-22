Handball – Verbandsliga: Blitzstart ebnet dem TSV Deizisau den Weg zum Pflichtsieg

Blitzstart ebnet dem TSV Deizisau den Weg zum Pflichtsieg

1 Deizisaus Yannik Taxis erzielt 14 Tore. Foto: oh

Der TSV Deizisau siegt in der Handball-Verbandsliga mit 38:26 gegen den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Ein 9:1-Lauf des TSV zu Beginn entscheidet die Partie früh.











Link kopiert

Nicht im Mittelfeld verschwinden, war die Marschrichtung, die Arne Staiger vom Deizisauer Management vor dem Heimspiel vorgab. Das Abrutschen haben die Verbandsliga-Handballer des Vierten TSV Deizisau durch den 38:26 (21:11)-Pflichtsieg gegen den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf erst einmal abgewendet, auf Platz drei fehlen dem TSV dennoch fünf Pluspunkte.