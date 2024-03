Handball-Verbandsliga: Big Point für Reichenbach

1 Kampf ist Trumpf: Noah Herda wird das Werfen nicht leicht gemacht. Foto: /Herbert Rudel

Dank des 24:22-Derbyerfolgs über die SG Hegensberg/Liebersbronn arbeiten sich die TVR-Handballer in der Verbandsliga-Tabelle nach vorne.











Der nächste Befreiungsschlag: Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach setzten sich im Derby gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn mit 24:22 (10:10) durch, fuhren damit den zweiten Sieg in Folge ein und arbeiteten sich in der Tabelle auf den viertletzten Rang vor. „Endlich haben wir so ein knappes Ding mal für uns entschieden“, freute sich Reichenbachs Trainer Jochen Masching, dem die Erleichterung anzumerken war. Entscheidend für ihn: „Wir sind in der Abwehr gut gestanden und haben nur 22 Gegentore kassiert.“ Vorne war zwar nicht alles Gold, was glänzte, an der Einstellung seiner Mannschaft hatte der TVR-Coach aber nichts auszusetzen: „Die Jungs haben sensationell gekämpft. Ich bin sehr stolz auf das Team.“