Handball – Verbandsliga: Berghandballerinnen trennen sich von Coach Manfred Haase

1 Die Berghandballerinnen feierten zusammen mit Coach Manfred Haase den Aufstieg in die Verbandsliga. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn trennen sich nach der laufenden Runde von Chefcoach Manfred Haase. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.











Link kopiert

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn trennen sich nach der laufenden Runde von Chefcoach Manfred Haase. Haase übernahm den Trainerposten zur Saison 2022/2023 von Frank Haas und feierte in seiner dreijährigen Zeit bei der SG Heli den Aufstieg in die Verbandsliga. Sportlich läuft es bei der Berghandballerinnen im ersten Jahr in dieser Spielklasse rund, sie belegen mit 19:13 Punkten den 3. Platz. Dennoch findet Abteilungsleiterin Anna Lederle: „Man hat dem Team und den Mädels angemerkt, dass sie einen frischen Wind brauchen.“ Haase der gerne geblieben wäre, war nach Lederles Aussage auch enttäuscht über die Entscheidung, man gehe aber trotzdem im Guten auseinander. „Menschlich ist es mir übelst schwergefallen“, erklärt die Funktionärin. Die Suche nach einem Nachfolger läuft noch.