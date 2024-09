Handball – Verbandsliga: Berghandballer in der Mit-Favoritenrolle

Berghandballer in der Mit-Favoritenrolle

1 Alexander Stammhammer (rechts) und Yannik Heetel spielen bald wieder ein Derby gegen Christopher Frohna und das Team – aber im Trikot der SG Heli. Foto: /Herbert Rudel

In der Handball-Verbandsliga erwarten viele Konkurrenten die SG Hegensberg/Liebersbronn neben dem SKV Unterensingen ganz vorne. Das Team Esslingen, der TSV Denkendorf und der TV Reichenbach möchten sich im Mittelfeld eher vorne als hinten einrichten.











Link kopiert

Der TSV Köngen ist als Absteiger in die Landesliga nicht mehr dabei, dennoch bleibt die Handball-Verbandsliga mit der SG Hegensberg/Liebersbronn, dem Team Esslingen, dem TSV Denkendorf und dem TV Reichenbach die Derby-Klasse der Region. Wobei einige den Berghandballern neben dem Top-Favoriten SKV Unterensingen zutrauen, sich am Ende der Runde zu verabschieden – und zwar nach oben. „Unterensingen und die SG Heli – ich sehe keine Mannschaft außer diesen beiden, die ganz oben eine Rolle spielen wird“, sagt stellvertretend Denkendorfs Trainer Ralf Wagner. Seine Mannschaft erwartet die Reichenbacher am Samstag (20 Uhr) gleich zum ersten Lokalduell.