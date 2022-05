35:31-Sieg gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn. Die SG muss am Sonntag gleich wieder ran.















Der Party stand nichts mehr im Wege – und die Gäste waren keine Spielverderber: Die längst als Meister und Aufsteiger feststehende HSG Ostfildern hat am Freitagabend auch ihr letztes Saisonspiel in der Handball-Verbandsliga gegen den Nachbarn SG Hegensberg/Liebersbronn mit 35:31 (18:11) gewonnen. Hegensberg/Liebersbronn muss dagegen gleich am Sonntag (17 Uhr) wieder ran, bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf will die Mannschaft die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib vertreiben.