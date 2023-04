1 Elf Tore: Alex Stammhammer. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des TV Reichenbach bleiben an Spitzenreiter Wangen dran, der TSV Köngen verliert dagegen in Steinheim.















Link kopiert

Der TV Reichenbach erhält sich durch den wichtigen 33:30-Auswärtssieg beim VfL Kirchheim weiterhin die Minimalchance auf den Aufstieg in die Württembergliga. Durch diesen Erfolg liegt der TVR zwar weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter MTG Wangen, die er allerdings in den verbleibenden beiden Spielen noch aufholen könnte. Zum einen kommt es am nächsten Spieltag zum Spitzenspiel Zweiter gegen Erster, zum anderen hat die MTG am letzten Spieltag noch das schwerere Spiel gegen den Dritten TV Steinheim. Und bei Punktgleichheit würde am Ende der direkte Vergleich zählen – und der spräche im Fall der Fälle für die Reichenbacher.