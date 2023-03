1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Mannschaft verliert gegen den VfL Kirchheim mit 30:32.















Nein, am Fehlen des erkrankten Ralf Wagner habe es nicht gelegen. Dass sie auch ohne ihn auf der Bank ordentlich spielen können, haben die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf während der langen Amtszeit des Cheftrainers schon ein paar Mal gezeigt. Die unerwartete 30:32 (15:16)-Niederlage gegen den abstiegsbedrohten VfL Kirchheim hatte andere Gründe. Die zu beschreiben, fiel Athletiktrainer Christian Fetzer gar nicht so leicht. „Wir hatten im Vorfeld angesprochen, dass wir die Kirchheimer nicht unterschätzen sollten. Dann kam es so, wie es nicht kommen sollte“, sagte er. Die Denkendorfer hätten einfach nicht ins Spiel gefunden: „Es war, wie wenn wir eine Blockade hätten.“