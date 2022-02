1 Marco Adelt setzt sich durch und erzielt eines seiner drei Tore für Esslingen. Nach 35 Minuten fehlt er seiner Mannschaft. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer der HSG Ostfildern gewinnen ein packendes Verbandsliga-Derby beim Team Esslingen mit 33:23. Dominik Eisele und Marco Adelt sehen rot.















Esslingen - Gut eine Viertelstunde lang roch es in der Schelztor-Sporthalle am Freitagabend nach einer faustdicken Überraschung. Das gastgebende Team Esslingen führte im Verbandsliga-Derby gegen die HSG Ostfildern mit 9:5. Zudem hatte Dominik Eisele kurz zuvor glatt rot gesehen, so dass der HSG eine wichtige Stütze weggebrochen war. Doch die favorisierten Gäste berappelten sich mit einem Mal und drehten die Partie schon bis zur Pause, indem sie aus dem Vier-Tore-Rückstand eine 15:10-Führung machten. Am Ende setzte sich Ostfildern klar mit 33:23 durch, womit die Kräfteverhältnisse gerade gerückt waren.