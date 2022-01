1 Comeback ein halbes Jahr nach dem Karriereende: Dominic Eisele verstärkt die HSG Ostfildern. Foto: /Herbert Rudel

Esslingen - Die Staffel 2 der Handball-Verbandsliga hat – mindestens aus Sicht der Region Esslingen – alles, was eine Amateurspielklasse haben muss: viele Derbys, ein Team aus dem Kreis an der Spitze, eine sehr hohe Leistungsdichte und eine Menge gegenseitiger Respekt der Protagonisten. Deshalb könnte der Satz, den Volker Pikard, der Trainer des Teams Esslingen, sagt, von allen seiner Kollegen stammen: „Viele unserer Spiele hätten auch ganz anders ausgehen können.“ Mannschaften wie Tabellenführer HSG Ostfildern können sich trotz der Favoritenrolle vor der zweiten Saisonhälfte ebenso wenig sicher sein, wie sie bei Kellerteams wie dem Drittletzten TSV Köngen den Kopf in den Sand stecken müssen. Zehn Pluspunkte liegen zwischen den beiden Mannschaften (16:4/6:14) – der Leistungsunterschied indes ist weit weniger groß.