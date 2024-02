Handball-Verbandliga: Kontinuität bei den Trainern

4 Bleibt: Reichenbachs Trainer Jochen Masching. Foto: /Herbert Rudel

In der Handball-Verbandsliga herrscht bei den Mannschaften der Region auf der Bank vor allem Kontinuität – viel Aufhebens machen die Clubs nicht darum.











Das Gespräch, das Christian Straub und Nils Fehrlen vor kurzem miteinander geführt haben, könnte ungefähr so abgelaufen sein: „Und, alles okay?“ – „Klar, passt“ – „Dann ist ja alles klar.“ Während der eine oder andere Handball-Verein der Region in den vergangenen Wochen mit Entscheidungen über die Trainerfrage Schlagzeilen machte, ging das Thema nicht nur beim Team Esslingen ziemlich geräuschlos über die Bühne. Auch bei den Verbandsliga-Konkurrenten TSV Denkendorf und TSV Köngen haben die Übungsleiter fast schon so nebenbei verlängert, beim TV Reichenbach besteht trotz sportlich schwieriger Situation kein Zweifel, dass es so kommen wird.