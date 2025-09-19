Handball – Untere Spielklassen: Neue Gegner, weite Wege und alte Ziele

Neue Gegner, weite Wege und alte Ziele

1 Der TSV Denkendorf II möchte in der Bezirksoberliga oben mitspielen. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Ligareform bringt zum Saisonstart viel Neues in den unteren Handball-Klassen. Bezirksligist TSV Deizisau II will „aus der Not eine Tugend“ machen.











Souverän und mit nur einer Niederlage schafften die Handballer des TSV Neuhausen II in der vergangenen Saison den Sprung in die Landesliga. Auf die Neuhausener folgt nun der TV Plochingen II in der Bezirksoberliga. Die Plochinger „Oisbee“ kletterte durch den 37:24-Erfolg beim Titelkontrahenten TSV Neckartenzlingen am letzten Spieltag der abgelaufenen Runde auf die Spitzenposition und feierte die Bezirksliga-Meisterschaft.