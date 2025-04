Handball – Untere Ligen: TSV Neuhausen: „Eine Traumsaison und ein schöner Tag“

1 Die Neuhausenerinnen rund um Gina Fritz (am Ball) feiern den Landesliga-Meistertitel, die Reichenbacherinnen planen für die Aufstiegsrelegationsspiele. Foto: Jörn Kehle

Die Landesliga-Handballerinnen des TSV Neuhausen sowie das zweite Männerteam in der Bezirksoberliga feiern jeweils die Meisterschaft. Die Frauen des Team Esslingen holen den ersten Saisonsieg.











Es war voll, es war laut und es wurde bis spätabends ausgiebig in der Egelsee-Sporthalle in Neuhausen gefeiert. Zuvor war zwar schon klar, dass die Handballerinnen des TSV Neuhausen in der Landesliga an der Spitze nicht mehr eingeholt werden können sowie die Männer der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga den Aufstieg sicher haben. Das letzte Heimspiel wollten beide aber noch siegreich gestalten – und schafften das auch. Die Neuhausenerinnen gewannen das letzte Rundenspiel mit 28:18 gegen die HSG Ermstal. „Eine Traumsaison und ein schöner Tag in Neuhausen. Die Halle war mit 250 Zuschauern bei der Wimpelübergabe gut gefüllt“, erzählte Madcats-Coach Timo Bayer.