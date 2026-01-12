Handball – Untere Ligen: TSV Deizisau II setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen

1 Deizisaus Erik Fabian Albrecht steigt hoch – und erzielt eines seiner neun Tore gegen die Wernauer. Foto: Michael Treutner

Wenig Spiele, viel Brisanz: In den unteren Handball-Ligen gewinnt der Bezirksliga-Tabellenführer das Duell gegen den Zweitplatzierten HC Wernau klar mit 37:28.











In den unteren Handball-Klassen war an diesem Wochenende zwar nicht viel los, die wenigen ausgetragenen Partien hatten es aber in sich. In der Region waren die Augen vor allem auf das Spitzenspiel der Bezirksliga zwischen dem Ersten TSV Deizisau II und dem Zweiten HC Wernau gerichtet. Die Deizisauer bezwangen die Wernauer am Ende souverän mit 37:28, demonstrierten ihre Stärke sowie Aufstiegsambitionen und gewannen auch das neunte Spiel in Serie. „Wir verteidigten über die komplette Spielzeit gut im Verbund und bestraften Wernaus Fehler gnadenlos. Der Abstand beträgt nun sechs Punkte auf den HCW, trotzdem sind wir gut damit beraten, auf dem Boden zu bleiben und weiter an uns zu arbeiten“, sagte Deizisaus Coach Steffen Braun.