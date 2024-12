Handball – Untere Ligen: Köngener wieder in der Erfolgsspur – Siegesserie der Neuhausenerinnen reißt

Köngener wieder in der Erfolgsspur – Siegesserie der Neuhausenerinnen reißt

1 Die Köngener Handballer sind zurück in der Erfolgsspur. Foto: TSV Köngen

Während die Handballer des TSV Köngen in der Landesliga zurück in der Spur sind, verlieren die Frauen des TSV Neuhausen ihr erstes Spiel in dieser Saison.











Landesligist TSV Köngen sicherte sich einen wichtigen 33:31-Arbeitssieg beim Vorletzten TSB Schwäbisch Gmünd II und bleibt an Spitzenreiter TSV Bartenbach dran. Die Landesliga-Frauen des TSV Neuhausen unterlagen dagegen dem HT Uhingen/Holzhausen knapp mit 22:23, kassierten ihre erste Saisonniederlage und stehen auf Platz zwei. In aufstrebender Form präsentierten sich die Handballerinnen des TV Reichenbach (12:4-Punkte), die den Sechsten SF Schwaikheim II mit 35:26 bezwangen und den Anschluss an das Spitzenduo TB Neuffen (13:3-Zähler) sowie Neuhausen (12:2 Punkte) wahrte.