Handball – Untere Ligen: Ralf Wagner übernimmt im Sommer den TSV Zizishausen

1 Für Ralf Wagner geht im Sommer der Weg als Trainer in der Landesliga weiter. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Landesligist TSV Köngen verliert den Anschluss an die Spitze und den Verbandsliga-Coach des TSV Denkendorf, Ralf Wagner, zieht es nach der laufenden Saison zum TSV Zizishausen in die Landesliga.











Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen unterlagen in einem spannenden Derby dem Fünften TSV Zizishausen mit 30:34, verloren so den Anschluss an Spitzenreiter TSV Bartenbach (21:1 Punkte) – und rutschten mit 13:7 Zähler auf Rang drei ab. Die Freude in Zizishausen war nicht nur aufgrund des Derbysieges groß: Im 55-jährigen Ralf Wagner, der bis zum Saisonende den Verbandsligisten TSV Denkendorf in der zehnten Saison trainiert, wurde für die kommende Runde ein Nachfolger für Interimstrainer Alen Dimitrijevic gefunden. „Zizishausen war schon immer ein kleiner Teil meiner Handballwelt und ich sehe da durchaus Parallelen zu Denkendorf. Ich hatte immer mal wieder flüchtigen Kontakt zu den Verantwortlichen des Vereins“, sagte Wagner und ergänzte: „Der Hauptgrund, das Zizishausener Team im Sommer zu übernehmen, war jedoch, dass eine Vision sowie eine entwicklungsfähige Mannschaft da ist.“