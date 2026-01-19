Handball – Untere Ligen: Neuhausen II und Deizisau II siegen weiter

1 Die Bezirksliga-Handballer des TSV Deizisau II holen im zehnten Spiel den zehnten Sieg. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Tabellenführer bleiben auf Kurs: Landesligist TSV Neuhausen II behauptet sich bei der heimstarken HSG Owen/Lenningen und der Bezirksligist TSV Deizisau II bleibt ungeschlagen.











Überschaubar war das Programm in den unteren Handballligen am vergangenen Wochenende. Die Teams aus der Region, die im Einsatz waren, standen jedoch vor anspruchsvollen Aufgaben – und meisterten diese souverän. Allen voran Landesliga-Spitzenreiter TSV Neuhausen II, der bei der bis dato in der eigener Halle ungeschlagenen HSG Owen/Lenningen mit 31:27 gewann und sich keine Blöße gab. „Es war ein vor 300 Zuschauern schwer erkämpfter Sieg. Ich bin sehr zufrieden, denn es hat alles gepasst“, betonte Neuhausens Coach Marco Schwab.