1 In der Kreisliga haben Köngen II und Deizisau II gute Karten aufzusteigen. Foto: dpa

Die Kreisliga-A-Handballer aus Köngen entreißen dem TSV Deizisau II die Tabellenführung. Der Schritt in die Bezirksklasse ist für beide nah.















In der Bezirksliga haben die Handballer des TV Altbach und der SG Hegensberg/Liebersbronn II nicht unerwartete Niederlagen gegen die Favoriten aus Zizishausen und Ebersbach kassiert. Für den TVA und Heli wird es im Tabellenkeller langsam ungemütlich. In der Bezirksklasse durfte die HSG Ostfildern II bereits drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg feiern. Und in der Kreisklasse A gab der TSV Deizisau II die Tabellenführung nach der zweiten Saisonniederlage an den TSV Köngen II ab, der aber zwei Spiele mehr bestritten hat. Beide Konkurrenten stehen nun unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksklasse.