Handball – Untere Ligen: Aufstiegs-Wirrwarr bei den Frauen des TV Reichenbach

1 Reichenbachs Jule Wellhäuser erzielte gegen die HSG CaMüMax drei Treffer. Foto: Archivfoto//Robin Rudel

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach gewinnen das letzte Saisonspiel zuhause gegen den Sechsten HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See mit 23:19 – und klettern vorerst auf Rang zwei.











Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach gewannen das letzte Saisonspiel zuhause gegen den Sechsten HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See mit 23:19, kletterten vorerst auf Rang zwei und feierten einen erfolgreichen Rundenabschluss. Fraglich ist, ob die Reichenbacherinnen in zwei Wochen noch auf dem 2. Platz stehen werden, denn Tabellennachbar HSG Winterbach/Weiler hat einen Pluspunkt weniger als der TVR sowie noch zwei Partien zu absolvieren. Ebenfalls ist noch unsicher, ob die endgültige Platzierung überhaupt Auswirkungen auf den Aufstieg hat. Denn stand jetzt würden den Reichenbacherinnen auch Rang drei reichen, um in der kommenden Saison eine Liga höher – in der Verbandsliga – anzutreten. „Das ist alles ein bisschen ein Wirrwarr. Wir wissen selbst noch nicht einmal, ob das nun für den Aufstieg gereicht hat“, sagte TVR-Trainerin Carolin Zemmel und ergänzte: „Daher haben wir auch nicht sonderlich gefeiert. Das werden wir aber dann, wenn hoffentlich alles feststeht, bei unserem Teamausflug im Mai nachholen.“