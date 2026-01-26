Handball – Untere Klassen: Ungeschlagen-Serien von drei Teams gerissen

1 Die TVR-Frauen verlieren beim Vierten TV Rottenburg mit 27:29. Foto: oh

Die Landesliga-Handballerinnen des Spitzenreiters TV Reichenbach kassieren ihre erste Saisonniederlage. Auch Bezirksliga-Tabellenführer TSV Deizisau II gibt den ersten Punkt ab.











Lange hielten sie stand – nun sind einige Serien gerissen: In den unteren Klassen endete am Wochenende für mehrere Handballerinnen und Handballer aus der Region eine Phase ohne Punktverlust. Zwei Teams gaben die ersten Punkte ab – teils überraschend, teils nach umkämpften Partien. Die Frauen des Landesliga-Spitzenreiters TV Reichenbach verloren beim TV Rottenburg mit 27:29 und somit ihr erstes Saisonspiel. „Die Umstände waren nicht optimal, vor allem mit dem harzfreien Ball sind wir anfangs nicht zurechtgekommen. Zudem sind in Nicole Aurenz, die uns aufgrund einer Knieverletzung länger fehlen wird, und Nathalie Weiß zwei Spielerinnen ausgefallen“, erklärte TVR-Co-Spielertrainerin Ann-Kristin Seiter, die die Niederlage aber als „kleinen Ausreißer verbuchte, denn wir haben noch einen komfortablen Vorsprung.“