Handball – Untere Klassen: TVR ist zurück in der Spur und Neuhausen II spielt unentschieden

TVR ist zurück in der Spur und Neuhausen II spielt unentschieden

1 Reichenbachs zwölffache Torschützin Jule Wellhäuser (Mitte) zeigt vollen Einsatz. Foto: Michael Treutner

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach feiern den Derbysieg und die Männer des TSV Neuhausen II halten mit dem 27:27-Remis einen „ernst zu nehmenden Gegner auf Abstand“.











Zwei Landesliga-Spitzenreiter, ein Sieg und ein Unentschieden: Während die Handballer des Tabellenführers TSV Neuhausen II beim 27:27 gegen den Dritten HSG Ermstal den zweiten Punktverlust der Saison – erneut gegen die HSG – hinnehmen mussten, feierten die Frauen des TV Reichenbach im Derby gegen den HC Wernau einen 27:23-Erfolg und meldeten sich zurück in der Spur. Neuhausen-II-Coach Marco Schwab konnte mit dem Remis dennoch „gut leben, denn wir haben einen ernst zu nehmenden Gegner und Konkurrenten auf Abstand gehalten“.