Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II und TV Reichenbach verbuchen Arbeitssiege
1
Bezirksoberligist TV Plochingen II siegt beim Tabellennachbarn SG Ober-/Unterhausen II mit 37:31. Foto: TV Plochingen

Die Handball-Landesligisten TSV Neuhausen II und TV Reichenbach verteidigen ihre Spitzenpositionen. In der Bezirksoberliga bezwingt der TV Plochingen II den Tabellennachbarn.

Die Handballerinnen und Handballer in den unteren Klassen ließen sich nicht aus der Spur bringen: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern behaupteten die Spitzenreiter der Landesliga die jeweilige Tabellenführung – wenn auch ohne Glanz. Der TSV Neuhausen II gewann beim Drittletzten EK Bernhausen knapp mit 28:27. „Es war ein klassischer Arbeitssieg. Nicht schön, aber in dem Fall ist das auch egal“, erzählte Neuhausen-II-Coach Marco Schwab mit einem Lächeln. Und auch die Frauen des TV Tabellenführers TV Reichenbach feierten einen glanzlosen, aber wichtigen 29:25-Erfolg gegen den Letzten HSG Leinfelden-Echterdingen II.

