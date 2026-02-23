Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II und das Wort „Verbandsliga“
Es läuft beim TSV Neuhausen II – und auch bei Tom Scherbaum, der im Spitzenspiel gegen den TSV Zizishausen sechs Tore erzielt. Foto: Herbert Rudel

Nach dem 32:31-Sieg gegen Verfolger TSV Zizishausen spricht Coach Marco Schwab vom TSV Neuhausen II erstmals laut vom Aufstieg. TVR-Frauen nur 23:23.

Auch wenn der Grad der Euphorie bei den Landesliga-Handballern des TSV Neuhausen II und den Frauen des TV Reichenbach in der gleichen Liga nach dem Wochenende sehr unterschiedlich ist, ist bei beiden Teams die Chance groß, dass sie in der kommenden Saison eine Klasse höher spielen. „Jetzt können wir das Wort Verbandsliga in den Mund nehmen“, sagte Neuhausen Coach Marco Schwab nach dem 32:31 (16:12)-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Zizishausen. Die Reichenbacherinnen hatten es ebenfalls mit Zizishausen und ebenfalls mit einem Verfolger-Team zu tun, kamen aber nur zu einem 23:23 (13:13)-Unentschieden. Überschattet wurde die Partie von der schweren Knieverletzung von Reichenbachs Co-Spielertrainerin Ann-Kristin Seiter.

