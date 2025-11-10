Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II „steht gut da“

1 Tom Scherbaum (am Ball) bringt den TSV Neuhausen II beim TV Neuhausen/Erms II früh in Führung. Foto: Jörn Kehle

Das zweite Team aus Neuhausen bleibt nach dem Aufstieg in die Handball-Landesliga ungeschlagen. Auch der TSV Köngen ist siegreich.











Bei den Landesliga-Handballern des Aufsteigers TSV Neuhausen II läuft es weiterhin rund. Die Neuhausner siegten beim TV Neuhausen/Erms II mit 33:32. „Es war knapp, aber trotzdem erfolgreich. Das ist das Einzige, was zählt“, betonte TSV-Neuhausen-II-Coach Marco Schwab, der sich darüber freute, dass sein Team seit sechs Spielen ungeschlagen ist: „Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt so gut dastehen werden. Es ist eine sehr ordentliche Ausgangslage.“ Die Neuhausener rangieren punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, hinter dem Spitzenreiter TSV Zizishausen auf Rang zwei. Auch der Neunte TSV Köngen gewann seine Partie zuhause gegen den TSV Heiningen mit 35:28 und zeigte eine gute Reaktion auf die 28:36-Derbyniederlage zuletzt bei Neuhausen II.