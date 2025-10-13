Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II kassiert späten Ausgleich

1 Die Landesliga-Handballerinnen des TVR stehen mit 8:0-Punkten an der Spitze. Foto: oh

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach bleiben siegreich, Neuhausen II ungeschlagen und die Handballer des TSV Köngen feiern den ersten Saisonsieg.











Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen feierten nach zwei Pleiten beim 25:24-Erfolg zuhause gegen Kucken-Gingen-Süßen den ersten Saisonsieg. Aufsteiger TSV Neuhausen II blieb derweil nach dem 30:30-Remis bei der HSG Ermstal ungeschlagen, aber Coach Marco Schwab ist „trotz des ordentlichen Spiels nicht ganz zufrieden“. Das Landesliga-Derby der Frauen zwischen dem HC Wernau und dem TV Reichenbach entschied Spitzenreiter TVR knapp mit 26:25 für sich.