Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II ist weiter obenauf

1 Die Neuhausener Abwehr hat den Zizishausener Top-Torschützen Lennard Müller (links, in rot) meistens im Griff. Foto: Niels Urtel

Die Handballer des Landesliga-Tabellenführers gewinnen das Spitzenspiel beim Zweiten TSV Zizishausen mit 32:27 und profitieren laut Trainer Schwab von ihrer „sehr guten Deckung“.











In der Landesliga sammelten die Handballer des Tabellenführers TSV Neuhausen II Big-Points beim 32:27-Sieg im Spitzenspiel beim Zweiten TSV Zizishausen. Während das zweite Team der Neuhausener in dieser Runde ungeschlagen bleibt, kassierten die Zizishausener die erste Niederlage. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Phase der Saison so gut dastehen“, freute sich Neuhausens Coach Marco Schwab und ergänzte: „Wir haben derzeit eine Souveränität und Ruhe im Spiel. Das ist unser Erfolgsrezept.“ Auch der TSV Köngen war beim knappen 29:28-Sieg zuhause gegen das HT Uhingen/Holzhausen erfolgreich, feierte den dritten Sieg in Folge und findet sich auf Platz drei wieder.