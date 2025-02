Handball – Untere Klassen: TSV Köngen kassiert vierte Niederlage in Folge

TSV Köngen kassiert vierte Niederlage in Folge

1 Köngens Trainer Dominic Fischer kann nicht zufrieden sein. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Landesligist verliert beim TSV Betzingen mit 29:32 und damit auch den Anschluss an die Spitze. In der Bezirksliga feiert der TV Plochingen II einen Derbysieg.











Man muss in der Handball-Landesliga der Männer wohl so langsam von einer Wachablösung sprechen, was die Rolle des ersten Verfolgers von Tabellenführer TSV Bartenbach betrifft. Der auf Rang vier abgerutschte Absteiger TSV Köngen verlor das Verfolgerduell beim TSV Betzingen mit 29:32. Die Betzinger sind, wenn auch mit einigem Abstand, Zweiter.