Handball – Untere Klassen: TSV Köngen ist zurück in der Spur
Köngens Pascal Maier (am Ball) bringt sein Team mit seinen sieben Treffern gegen die HSG auf die Siegerstraße. Foto:  

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach gewinnen das fünfte Spiel in Serie und verteidigen die Spitzenposition. Indes feiert Köngen Überraschungserfolg.

Aufatmen und Jubel bei den Landesliga-Handballern des TSV Köngen. Nach einer bis dato durchwachsenen Runde gewannen die Köngener gegen den Favoriten HSG Ebersbach/Bünzwangen (Platz drei) mit 25:20 und wollen nun weiter nach oben klettern. Indes feierten die Handballerinnen des TV Reichenbach mit dem 31:20-Erfolg beim TSV Zizishausen den fünften Sieg in Serie, blieben ungeschlagen und verteidigten die Spitzenposition. Laut der spielenden Co-Trainerin Ann-Kristin Seiter war es „dieses Mal eine durchweg überzeugende Leistung“.

