Handball – Untere Klassen: Erneuter „Kampfsieg“ des TV Reichenbach

1 Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen verlieren ihr zweites Saisonspiel. Foto: oh

Während die Landesliga-Frauen des TVR den dritten Erfolg feiern, finden die Handballer des TSV Köngen immer noch nicht in die Spur.











Link kopiert

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach feierten beim 28:20-Erfolg gegen den TV Rottenburg den dritten Saisonsieg und thronen an der Tabellenspitze. Indes sind die Handballer des TSV Köngen, die in der Landesliga beim TV Neuhausen/Erms II mit 29:31 verloren, noch in der Findungsphase. Besser läuft es dagegen beim spielfreien Aufsteiger TSV Neuhausen II, der seine zwei Rundenspiele beide gewann und auf Rang vier steht.