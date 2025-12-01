Handball – Untere Klassen: „Die Bauze belebt“ – TSV Neuhausen II baut Ungeschlagen-Serie aus
1
Landesliga-Spitzenreiter TSV Neuhausen II gewinnt gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen mit 33:27. Foto: oh

Landesliga-Spitzenreiter TSV Neuhausen II gewinnt das Handball-Top-Spiel gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen.

Bei den Handballern des TSV Neuhausen II läuft es nach dem Aufstieg in die Landesliga weiter rund. Die Neuhausener gewannen zuhause gegen die nun auf Platz sieben stehende HSG Ebersbach/Bünzwangen mit 33:27, bauten ihre Ungeschlagen-Serie aus und grüßen mit 17:1 Punkten von der Spitze. „Saisonübergreifend haben wir keine Niederlage kassiert, das ist schon außergewöhnlich“, freute sich Neuhausen-II-Coach Marco Schwab und ergänzte: „Das haben wir gemeinsam mit dem Drittliga-Team und weiteren Spielern gefeiert und die Bauze in Neuhausen belebt. Es ging dann doch etwas länger.“ Die Neuhausener profitierten auch davon, dass Verfolger TSV Zizishausen bei der HSG Ermstal mit 25:30 verlor. „So haben wir uns nun ein Polster von vier Punkten erspielt. Ich bin sehr stolz auf das junge Team“, sagte Schwab.

