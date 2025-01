Handball trifft Fußball: Katharina Goldammer und Laila Portella auf Bundesliga-Kurs

1 Verstehen sich, auch wenn dieser Ball für die eine ungewohnt ist: Laila Portella (links) und Katharina Goldammer. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballerin des FC Bayern München, Laila Portella, und die ebenfalls aus der Region stammende Handballerin Katharina Goldammer von der TuS Metzingen treffen sich zum Jahresstart-Gespräch. Ihre Ziele für 2025 ähneln sich.











In einem Punkt ist Katharina Goldammer der viereinhalb Monate älteren Laila Portella voraus. In einem anderen sieht es für Portella besser aus. Insgesamt aber stellten die beiden 17-Jährigen viele, viele Gemeinsamkeiten fest, als sie sich im Rahmen des EZ-Pokals zum Jahresstart-Gespräch trafen. Sie blickten gemeinsam auf 2024 zurück und – ausführlicher – auf 2025 voraus. Die beiden jungen Frauen kannten sich vorher nicht. Der Ort hatte aber bereits Verbindendes: Im Sportpark Weil wurde Goldammers Disziplin Handball geboten, Portella hat dort viele Jahre Fußball gespielt. Beide haben im vergangenen Jahr einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu ihrem großen Ziel gemacht: Bundesliga. Der nächste soll in diesem folgen.