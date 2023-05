1 Kathrin Bleier unterschreibt in Nellingen. Foto: /TV Nellingen

Die Handball-Frauen holen Kathrin Bleier aus Heiningen.















Für die meisten Handballteams ist die Saison beendet, entsprechend laufen die Planungen für die kommende. So langsam formiert sich sich auch der Kader des Frauen-Drittligisten TV Nellingen: Kathrin Bleier kommt für den linken Rückraum. Die 24-Jährige kommt vom TSV Heiningen aus der Baden-Württemberg Oberliga, für den sie in der laufenden Saison in bislang 21 Spielen 114 Tore, davon 47 Siebenmeter, erzielte. „Ich rechne bald mit den nächsten Zusagen“, erklärt TVN-Abteilungsleiter Bernd Aichele, der sich über die Verstärkung durch Bleier freut.