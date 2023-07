1 Elias Newel trug das Plochinger Trikot nur eine Saison lang. Foto: /Herbert Rudel

Das Top-Talent verlässt trotz laufendem Vertrags den TV Plochingen und setzt seine Entwicklung beim ambitionierten Handball-Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang fort. „Das Beste, was je in Plochingen gespielt hat.“















„Ich habe mich in den vergangenen Wochen nicht so cool gefühlt, es war schon anstrengend. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen“, sagt Elias Newel. Aber auch: „Ich habe extreme Lust, es mit Oppenweiler in die Aufstiegsrunde zu schaffen.“ Für die BWOL-Handballer des TV Plochingen ist es weniger cool: Das Top-Talent, das am Donnerstag 19 Jahre alt geworden ist, wechselt nach nur einer Spielzeit zum ambitionierten Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang. Da sein Vertrag beim TVP noch ein Jahr lief, kassieren die Plochinger eine Ablösesumme, über die lange verhandelt wurde und über deren Höhe die Vereine stillschweigen.