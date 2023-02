1 Volker Pikard Foto: /Herbert Rudel

Handball-Trainer Volker Pikard wagt wieder einmal den Sprung weg von Esslingen. Mit der Trennung von seinem Heimatverein im vergangenen Oktober ist er im Reinen.















Volker Pikard war in den vergangenen Wochen viel in Handball-Hallen unterwegs. Er hat sich mal ein Spiel der HSG Ostfildern angeschaut, beim EZ-Pokal saß er auf der Tribüne und er war natürlich bei Spielen seiner Zwillinge Jana und Nele in der A-Jugend sowie seines Sohnes Mika in der Kreisliga A dabei. Den Landesligisten HSG Owen/Lenningen hat er sich so oft angesehen, wie es ging. Aus Gründen, die seit einer knappen Woche bekannt sind.