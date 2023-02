1 Daniel Brack will sich erfolgreich vom VfL Pfullingen verabschieden. Foto: /Herbert Rudel

Vor seinem Wechsel zum HC Oppenweiler/Backnang tritt der Handball-Trainer aus Denkendorf noch einmal mit dem VfL Pfullingen in Neuhausen an.















„Ich werde selbst anreisen, so umweltbewusst sollte man sein“, sagt Daniel Brack und lacht. Für die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen ist es die kürzeste Auswärtsreise der Saison, wenn sie an diesem Samstag (19.30 Uhr) beim TSV Neuhausen antreten. Knapp 30 Kilometer sind es zwischen der Kurt-App- und der Egelsee-Halle. VfL-Coach Brack wohnt in Denkendorf. Er hat es gar nur sechs Kilometer nach Neuhausen und spart sich deshalb die gemeinsame Anreise mit dem Team.