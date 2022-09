US Open Norweger Ruud erster Halbfinalist in New York

Der Norweger Casper Ruud hat als erster Tennisspieler das Halbfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht. Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud (23) bezwang den Italiener Matteo Berrettini (26) glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) und qualifizierte sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler.