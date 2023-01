1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Drittligist unterliegt dem Bundesligisten deutlich mit 33:52















Die 40 ist im Handball eine magische Grenze. Wer das 40. Tor erzielt, hilft normalerweise nicht nur mit, dass seine Mannschaft einen hohen Sieg einfährt, er darf seine Kameraden in der Regel nach dem nächsten Training auch mit einem Kaltgetränk versorgen. Am Mittwochabend in der Neuhausener Egelsee-Sporthalle aber erzielte Oskar Neudeck gut zwei Minuten vor dem Spielende schon Tor Nummer 50 für sein Team. Eine Getränkespende war dafür vermutlich nicht fällig, denn es war ein munteres Testspiel, das Bundesligist Frisch Auf Göppingen während der WM-Pause am Ende mit 52:33 (31:15) beim Drittligisten TSV Neuhausen gewann.

Die Göppinger traten ohne die WM-Teilnehmer Kevin Gulliksen (Norwegen), Josip Sarac (Kroatien) und Blaz Blagotinsek (Slowenien) an. Auch Trainer Markus Baur fehlte, der in Polen als Co-Kommentator für das ZDF im Einsatz war. An der Seite vertrat ihn der sportliche Leiter Christian Schöne. Die Erkenntnisse hielten sich für ihn zwar in Grenzen, er war aber trotzdem zufrieden: „Für uns war es das erste Spiel nach der Pause. Es war eine Gelegenheit, ins Tempospiel zu kommen, das hat geklappt. Außerdem haben wir einige Jugendspieler eingesetzt.“ Besonders lobte er den 19-jährigen Nachwuchstorhüter Julian Buchele, der in der zweiten Hälfte anstelle von Marin Sego zwischen den Pfosten stand. Zur Torflut trug auch Linksaußen Marcel Schiller mit acht zum Teil leichten Treffern bei, obwohl er mit seinen Gedanken wohl ein bisschen in Danzig bei der deutschen Nationalmannschaft war, für deren WM-Kader er zu seiner Enttäuschung nicht nominiert worden war.

Nicht nur die Göppinger zauberten, auch die Neuhausener trugen vor locker gefüllten Rängen trotz großer Lücken in der Abwehr ihren Teil zur Handballshow bei. Auch bei ihnen standen vielen Nachwuchsspieler auf dem Feld. „Es ist schon anders. Von außen zu treffen, ist viel schwieriger, weil die Torhüter besser sind“, sagte der A-Jugendliche Glenn Vincent Baumann und fügte strahlend hinzu: „Es hat Spaß gemacht.“